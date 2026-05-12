

Milano, 12 mag. (Adnkronos) - "Il compito di Rebuild in questa dodicesima edizione è portare al centro del dialogo sul tema della casa tutte le punte dell'iceberg delle esperienze che hanno manifestato in Europa e nel mondo delle best practice utili e ispiranti per le scelte che faremo in Europa e in Italia. Pertanto, guardiamo all'Europa e cerchiamo di comprendere quali siano le visioni che altri Stati, città e territori hanno portato alla ribalta e cerchiamo di comprendere come questo si possa connettere con un sistema costruttivo e con regole come quelle dell'urbanistica nazionale, che hanno delle complessità differenti". Sono le parole di Alessandra Albarelli, direttrice generale Riva del Garda Fierecongressi, alla dodicesima edizione Rebuild, l'evento dedicato all'innovazione sostenibile del mondo delle costruzioni, in svolgimento dal 12 al 13 maggio al Centro congressi di Riva del Garda (Tn): due giorni, 22 conferenze, 80 speaker, 3 workshop per affrontare le sfide del settore più urgenti dei prossimi anni.

"Il tema è molto forte, urgente e sentito dagli enti pubblici -spiega Albarelli- quindi ci aspettiamo che in questa due giorni anche loro si mettano al tavolo con progettisti, sviluppatori e finanza per trovare soluzioni ad un problema molto pressante. Rebuild resta sempre un laboratorio aperto ed è per questo che la Provincia autonoma di Trento, in preparazione della legge sulla casa per la stessa Provincia autonoma, ha scelto Rebuild come tappa in cui ascoltare e ragionare insieme agli altri, prendendo ispirazione da ciò che già stanno facendo per poi proseguire al di fuori del momento ufficiale di Rebuild, in momenti, invece, più in compagnia degli stakeholder territoriali per fare delle scelte di prospettiva futura che siano coerenti con un territorio, quello trentino, che ha la città di Trento, di Rovereto e l'Alto Garda, con un certo tipo di problematiche, ma poi ha tutte le valli sparse, quindi con un modello che sia esattamente funzionale alle sue esigenze. Questo ci fa molto piacere perché significa che Rebuild è preso seriamente in considerazione dalle istituzioni come laboratorio per il futuro".

"Quando si parla di infrastruttura della casa, il tema è vario e per noi infrastruttura significa non parlare di casa solo da un unico punto di vista, ma da tutti i suoi aspetti, quindi dal punto di vista delle regole del capitale, della finanza e sociale, da tutte le visioni che possono convergere verso un unico obiettivo", conclude.

