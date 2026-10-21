

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Nel 2025 ci sono stati 12.632 concerti in 1.157 comuni italiani che hanno coinvolto 2,5 milioni di spettatori. Questi i dati più significativi messi in luce dal Rapporto Aiam 2025, intitolato 'Il valore dell’investimento pubblico', presentato questa mattina nella Sala Spadolini del ministero della Cultura. Giunta alla sua quarta edizione, la ricerca promossa dall’Associazione Italiana Attività Musicali (Aiam), descrive dettagliatamente l'impatto culturale ed economico della sua rete nazionale, dimostrando con dati certificati come il sostegno da parte dello Stato non rappresenti una spesa, ma un investimento ad alto rendimento per l'intera collettività, con un forte impatto dal punto di vista economico e sociale.

“La nostra rete - ha spiegato il Presidente di Aiam, Francescantonio Pollice - copre il 44,02% dei concerti di musica classica e jazz censiti complessivamente dalla Siae in Italia e riesce ad arruolare 54.186 lavoratori del settore per un totale di oltre 80,7 milioni di euro in retribuzioni, destinati per il 69,59% direttamente agli artisti. Inoltre, le istituzioni Aiam hanno restituito allo Stato ben 23,8 milioni di euro sotto forma di imposte e contributi previdenziali, una cifra persino superiore al contributo ricevuto".

"Anche quest’anno - ha proseguito Pollice - siamo orgogliosi di poter dire che siamo in grado di moltiplicare le risorse che ci vengono messe a disposizione, perché a fronte di un'assegnazione del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (FNSV) di circa 23,5 milioni di euro, la rete ha saputo attrarre altre risorse pubbliche e private, generando entrate complessive superiori a 135 milioni di euro. Il lavoro dei nostri soci era e resta un potente volano economico. Senza dimenticare anche la presenza a livello internazionale: 298 concerti organizzati in 149 città, toccando 51 Paesi in tutti i continenti”.

"II rapporto - ha sottolineato Pollice - dimostra ancora una volta che il nostro modello organizzativo è tra i più efficienti, perché riduciamo drasticamente i nostri costi di struttura per destinare ogni risorsa disponibile al lavoro artistico, garantendo un prezzo medio del biglietto molto accessibile (10,80 euro) e contrastando così le disuguaglianze culturali sul territorio, essendo distribuiti equamente da Nord a Sud. Anche se, i dati da noi raccolti ribadiscono l’opportunità di promuovere politiche culturali basate sulla prossimità e sulla continuità dell'offerta, capaci di riequilibrare il divario tra grandi centri urbani, aree interne e periferie, valorizzando la musica come fondamentale bene pubblico nazionale. La musica diventa un bene pubblico solo quando ogni persona ha la possibilità concreta di incontrarla. Rendere effettivo questo diritto è la missione delle istituzioni musicali che AIAM riunisce e rappresenta”, conclude Pollice.

Scendendo più nel dettaglio, le 253 istituzioni associate sono distribuite in modo strategico in tutta Italia: 105 al Nord, 56 al Centro, 60 al Sud e 32 nelle Isole. Sul totale di oltre 80 milioni di euro di entrate pubbliche, le Regioni si confermano il principale sostenitore del settore con il 41,56% dei finanziamenti (€ 33.322.842,72); seguono il Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo (Fnsv) (29,31%), i Comuni e gli altri fondi statali. Il flusso dei finanziamenti pubblici premia il Nord con il 36,70% delle risorse, seguito dalle Isole con il 29,06%, dal Centro con il 21,37% e dal Sud con il 12,87%.

La prima voce delle entrate private è rappresentata dalla spesa diretta dei cittadini (biglietti e abbonamenti), che ammonta a ben 20.826.350,25 di euro. Questo dato costituisce il 15,41% del totale complessivo delle entrate (in crescita rispetto al 15,19% dell'anno precedente). Il restante comparto privato è sostenuto da sponsorizzazioni e contributi aziendali (19,25%), corrispettivi da privati (17,38%), Art Bonus (13,66%) e dalle erogazioni delle Fondazioni bancarie (11,84%).

“Il Rapporto Aiam 2025 che presentiamo oggi non è solo un resoconto consuntivo di attività, ma rappresenta un vero e proprio strumento di analisi tecnico-normativa ed economico-finanziaria essenziale per le scelte di politica legislativa dell'esecutivo e del Parlamento. Rivolgo i miei complimenti al presidente dell'Aiam Francescantonio Pollice, al ministro della Cultura Alessandro Giuli, al sottosegretario Giampiero Cannella e a tutti i rappresentanti del comparto musicale e delle Istituzioni presenti.” Così è intervenuto il presidente della Commissione cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia Federico Mollicone in occasione della presentazione del Rapporto Aiam 2025, intitolato "Il valore dell'investimento pubblico".

“Come noto, il quadro di riferimento operativo per la concessione dei contributi a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo recepisce le disposizioni del Decreto Ministeriale sullo Spettacolo dal Vivo del 2024, che ha aggiornato e ridefinito la disciplina dei criteri di accesso, selezione e quantificazione dei contributi per il triennio di programmazione. In tale ambito normativo, i parametri tecnico-qualitativi e quantitativi fissati dal DM trovano nella rete AIAM un riscontro di straordinaria efficienza. A partire dalla dimensione quantitativa e dagli indicatori di volume, con 12.632 giornate di spettacolo e concerti realizzati, che coprono il 44,02% del totale dell'offerta di musica classica e jazz censita in Italia, garantiscono un rispetto primario dei volumi minimi di attività richiesti dai decreti ministeriali istitutivi. Inoltre, sono garantiti anche in riferimento alla penetrazione nelle aree disagiate e al riequilibrio territoriale, sempre in conformità con le direttive del DM del 2024, operando in ben 1.157 Comuni per portare la grande musica al di fuori delle sole aree metropolitane tradizionali, e rispondendo ai criteri qualitativi e di impiego giovanile con il 69,59% delle risorse destinate direttamente alle retribuzioni artistiche e oltre 54 mila giornate-lavoratore attivate.”

Il Presidente Mollicone ha, quindi, aggiunto: “Siamo in una fase storica decisiva in cui i lavori di stesura e rifinitura dello schema di decreto legislativo recante il Codice dello Spettacolo - e saluto il neo-eletto Presidente del Consiglio Superiore dello spettacolo Mvula Sungani - attuazione della legge delega per il riordino della materia, rappresentano il fulcro dell'azione della nostra Commissione Cultura alla Camera. Analizzando la bozza del Codice e gli orientamenti emersi nel dibattito parlamentare e di settore, intendo evidenziare alcuni snodi critici, quali il superamento della logica emergenziale e l'efficientamento del Fnsv per consolidare una programmazione pluriennale con certezza dei tempi di erogazione, dimostrando — grazie a un sistema come quello dell'Aiam che a fronte di un contributo FNSV di circa 23,5 milioni di euro genera entrate complessive per 135,2 milioni di euro, con un moltiplicatore economico di quasi 6 volte l'investimento pubblico — che il Fnsv non deve essere erogato a fondo perduto, ma trattato come leva di co-investimento ad alto rendimento pubblico.

Un ulteriore elemento tecnico di primaria importanza per i decreti attuativi del Codice riguarda la sostenibilità finanziaria e il bilancio fiscale del comparto: il Rapporto AIAM 2025 certifica che le associazioni e gli enti aderenti versano annualmente 23,84 milioni di euro in imposte - Irpef, Irap, Ires - e contributi previdenziali - Inps, Inail - superando e compensando integralmente il valore nominale dei contributi statali ricevuti, un dato contabile che useremo nelle commissioni parlamentari per dimostrare che le coperture finanziarie destinate allo spettacolo dal vivo generano un saldo positivo per la finanza pubblica.”

“Infine - ha concluso Mollicone - l'analisi dei dati offerta dal Rapporto Aiam 2025 conferma che la linea intrapresa con il DM Spettacolo 2024 e il percorso di definizione del Codice dello Spettacolo vanno nella direzione corretta della valorizzazione del merito, della tutela della professionalità artistica, della trasparenza e del forte impatto sociale ed economico sul territorio. Come Commissione Cultura della Camera ci impegniamo a garantire che, nell'iter del Codice dello Spettacolo, vengano recepiti i criteri di flessibilità, la certezza delle risorse e la sburocratizzazione delle procedure. Sono garanzie di cui il settore ha stringente bisogno. Nel ringraziare ancora il Presidente Pollice e il Ministero per l'organizzazione, mi complimento con tutti gli operatori che trasformano le norme e le risorse pubbliche in valore reale per la Nazione.”

