

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Desidero esprimere la mia più totale solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il vile attentato di cui è stato vittima questa notte. L’Osce, Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa, opera anche nel campo della libertà dei mezzi d’informazione e della tutela dei giornalisti nei 57 Stati partecipanti attraverso un Rappresentante speciale a cui sto segnalando questo gravissimo episodio che condanniamo con fermezza". Così il deputato della Lega e vicepresidente dell’Assemblea parlamentare Osce Eugenio Zoffili.

