

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Tutte le giornaliste e i giornalisti dell'Associazione stampa parlamentare esprimono totale solidarietà a Sigrifido Ranucci e alla sua famiglia per il gravissimo e vile attentato subito, auspicando che i fatti vengano accertati al più presto. Piena solidarietà e pieno sostegno vanno anche a tutti i colleghi di Report e al loro lavoro". Si legge in una nota dell'Associazione Stampa Parlamentare.

"Il giornalismo d'inchiesta e l'informazione indipendente rappresentano un valore imprescindibile per una società libera. E il fatto che la libera stampa sia oggetto di un atto tanto violento è un segnale inquietante del clima di odio che attraversa il Paese, un clima che le istituzioni sono chiamate a contrastare in ogni modo".

