

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Si rimane sgomenti dinanzi alle immagini del vero e proprio attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci. Davanti a vicende di questo tipo, non si può che rivendicare con forza un valore irrinunciabile della nostra Repubblica: la libertà di informazione, che non indietreggerà di fronte a simili gesti inqualificabili, figli di una vigliaccheria delinquenziale i cui responsabili ci auguriamo siano presto assicurati alla giustizia”. Così il viceministro della Giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto.

