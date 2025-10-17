

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Esprimo piena solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci per il grave e inquietante gesto intimidatorio di cui è stato vittima. Si tratta di un episodio che colpisce al cuore uno dei principi fondanti della nostra democrazia: la libertà di stampa. Intimidire chi svolge il proprio lavoro con determinazione e indipendenza è inaccettabile e merita una ferma condanna. Mi auguro che le autorità competenti facciano al più presto chiarezza sull’accaduto, individuando e perseguendo con rigore i responsabili di questo atto criminale”. Così il deputato Mauro Rotelli, presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera.

