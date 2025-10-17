

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Il gravissimo atto intimidatorio nei confronti del giornalista Sigfrido Ranucci, al quale desidero esprimere totale e assoluta solidarietà, è un attentato non solo alla persona ma al diritto d’informazione, che va difeso sempre e comunque, perché la libertà di stampa è un valore irrinunciabile e inattaccabile”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.

