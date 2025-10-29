

Roma, 29 ott (Adnkronos) - "Abbiamo calendarizzato la mozione per la tutela dei giornalisti e sulla libertà di stampa a prima firma Cafiero de Raho. Vogliamo che il Parlamento si esprima, al di là di manifestazioni di solidarietà che sono durate un giorno, poi il Garante della Privacy sanziona la Rai per i servizi di Report e non si ritirano le querele ai giornalisti da parte della maggioranza". Lo ha detto il capogruppo del M5S alla Camera Riccardo Ricciardi, a margine della Capigruppo, sulla mozione che dovrebbe andare in aula il 10 novembre.

"Chiediamo un atteggiamento diverso alla Meloni che la scorsa settimana ha strumentalizzato i funerali di tre carabinieri per giustificare le sue non risposte ai giornalisti. E' davvero scandaloso e vergognoso. Riteniamo questa mozione necessaria, vediamo come si esprimerà l'aula", ha aggiunto Ricciardi.



