

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Se fosse vero che i servizi hanno seguito Ranucci, sarebbe uno scandalo. E' la stessa cosa di Paragon. Io non so se Fazzolari ha fatto qualcosa o no ma seguendo quello che dice il conduttore di Report, sarebbe una cosa enorme. Anche perchè Fazzolari con i servizi segreti non può parlare, semmai è Mantovano. Uno dei due mente: o sta dicendo una bugia Ranucci o lo sta facendo Fazzolari". Lo dice Matteo Renzi a Tagadà su La7.

