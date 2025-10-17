

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Tutta la mia solidarietà a Sigfrido Ranucci per il gravissimo attentato subito questa notte. E il sollievo per la sorte di sua figlia, scampata al peggio per una manciata di minuti. Un gesto criminale di una gravità inaudita, che attenta la libertà di stampa e la democrazia stessa". Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.

"Un’azione che riporta alla mente tempi bui che pensavamo consegnati alla storia. È urgente una risposta decisa e unanime dello Stato, per non indietreggiare di un millimetro davanti a chi crede di poter silenziare giornalisti liberi che svolgono quotidianamente la loro missione", conclude.

