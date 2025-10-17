

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "A Sigfrido Ranucci un abbraccio e la solidarietà più convinta per il gravissimo atto intimidatorio nei suoi confronti. È evidente che i responsabili di questo gesto si illudono di intimidire un giornalista che ha fatto del coraggio la sua ragione professionale. Avanti Sigfrido, senza paura come sempre". Così in una nota il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

