

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Apprendo con profondo sconcerto la notizia dell’esplosione che ha completamente distrutto l’automobile del giornalista Sigfrido Ranucci e quella di sua figlia, parcheggiate davanti alla loro abitazione alle porte di Roma, in un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più drammatiche. Si tratta di un atto gravissimo, vile e inaccettabile, che rappresenta un attacco non solo alla persona del giornalista, ma al diritto fondamentale all’informazione libera e alla democrazia stessa". Così Letizia Moratti, presidente della Consulta nazionale di Forza Italia e europarlamentare.

"Mi auguro - prosegue - che le autorità competenti facciano presto piena luce sull’accaduto, identifichino i responsabili e li assicurino alla giustizia con il massimo rigore. È indispensabile che lo Stato risponda con fermezza agli atti intimidatori che mirano a silenziare la voce del cronista o a minare la libertà di espressione".

"Riaffermo che la libertà di stampa e il pluralismo delle idee sono pilastri imprescindibili di ogni società civile e della democrazia: chiunque osi offenderli o violarli, colpisce ognuno di noi. In questo momento, la mia vicinanza e il mio sostegno vanno a Sigfrido Ranucci, alla figlia e a tutti i suoi collaboratori", conclude.

