Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Si svolgerà martedì prossimo, 4 novembre, alle 11.30, l'audizione di Sigfrido Ranucci in commissione parlamentare Antimafia, dopo l'attentato subito dal giornalista nei giorni scorsi.
**Ranucci: martedì 4 novembre audizione in commissione Antimafia**
31 ottobre, 2025 • 16:03
