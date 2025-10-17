

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Totale solidarietà al conduttore di Report Sigfrido Ranucci per l’attentato di questa notte. La libertà di stampa e il lavoro dei giornalisti non possono e non devono essere oggetto di intimidazioni perché sono valori fondanti delle democrazie liberali e devono essere sempre difesi e tutelati”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

