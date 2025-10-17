

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo appena inviato due lettere ai presidenti del Senato e della Camera per chiedere la convocazione immediata delle conferenze dei presidenti dei gruppi parlamentari, al fine di calendarizzare un'informativa urgente del ministro dell’Interno, in merito al gravissimo attentato subito dal giornalista Sigfrido Ranucci". Lo affermano i capigruppo M5S Stefano Patuanelli e Riccardo Ricciardi.

