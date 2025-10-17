Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Esprimo solidarietà al giornalista Sigfrido Ranucci e alla sua famiglia per il vile attentato intimidatorio subito. La libertà di informazione non si tocca. E’ uno dei pilastri della nostra democrazia. Chi attacca l’informazione libera e indipendente attacca le nostre istituzioni democratiche". Così il segretario nazionale Udc Antonio De Poli.
Ranucci: De Poli (Udc), 'chi attacca informazione libera attacca istituzioni democratiche'
17 ottobre, 2025 • 11:02
