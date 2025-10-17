

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Quanto accaduto stanotte a Sigfrido Ranucci è un atto gravissimo e vile che non colpisce solo un giornalista, ma la libertà di stampa e il diritto di tutti i cittadini a essere informati". Lo afferma Sergio Costa, deputato M5S e vicepresidente della Camera.

"Sigfrido Ranucci -ricorda- da anni conduce inchieste coraggiose su temi scomodi, portando alla luce verità che molti vorrebbero tenere nascoste. Il suo lavoro è prezioso per la nostra democrazia. A Sigfrido, alla sua famiglia e a tutta la redazione di Report va il mio sostegno più convinto. Chi fa informazione libera e indipendente non può e non deve essere lasciato solo. La storia di questo Paese ci ha insegnato che l'isolamento di chi cerca la verità è il terreno più pericoloso. Chi cerca di intimidire il giornalismo d'inchiesta, chi vuole zittire le voci scomode, attacca la democrazia stessa. Non possiamo permetterlo. Confido che le indagini della magistratura facciano piena luce su questo gravissimo episodio e che i responsabili vengano assicurati alla giustizia".

