

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - “Il conduttore Ranucci, a proposto della sanzione inflitta alla Rai dal Garante della privacy per violazioni operate dalla trasmissione Report, parla di 'Garante che agisce in nome dell'esecutivo'. Il Garante della privacy è autorità amministrativa indipendente ed è matematicamente impossibile che agisca in nome dell'esecutivo, visto che due componenti del collegio su quattro, tra cui il presidente, sono stati votati dai partiti dell'attuale opposizione, uno dal Pd e uno dal M5s. Il Governo non c'entra, più facile pensare che la sanzione sia sacrosanta”. Così in una nota Enrico Costa, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia.

