Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "E' incredibile quello che è successo". Nel Paese "c'è una tensione fortissima ed è il gioco della destra e della sinistra ad aumentarla con parole sbagliate come quelle di Landini ma anche quelle di Roccella". Lo dice Carlo Calenda a SkyTg24 Live in.
Ranucci: Calenda, 'destra e sinistra aumentano tensione'
17 ottobre, 2025 • 14:43
