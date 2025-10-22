

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “Mi sarei aspettato che oggi il ministro Piantedosi, a nome del governo, avesse annunciato il recepimento della direttiva anti-slapp, una norma essenziale per fermare le liti temerarie usate per imbavagliare la stampa. Solo Ranucci ha subito 176 denunce nella sua carriera, nessuna delle quali è mai arrivata a condanna". Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, intervenendo alla Camera dopo l'informativa del ministro Piantedosi sull'attentato a Sigfrido Ranucci.

"Il giornalismo non si colpisce solo con le minacce dirette, ma anche con la denigrazione, le pressioni economiche e le riforme legislative che ne limitano la libertà. E mentre il ministro parla di una diminuzione degli atti intimidatori, i dati ufficiali del Ministero dell’Interno e della Federazione Nazionale della Stampa raccontano l’opposto: nel primo semestre del 2025 le minacce ai giornalisti sono aumentate del 76% rispetto al 2024. Voglio ricordare i tanti giornalisti che vivono sotto scorta per aver fatto semplicemente il loro lavoro: Lucia Esposito, Marinella Natale, Paolo Berizzi, Paolo Borrometi, Lirio Abbate, Salvo Palazzolo e molti altri. Sono loro il simbolo di un’informazione che resiste, spesso lasciata sola. Per non parlare del caso Paragon, il software di sorveglianza in uso esclusivo al governo, con cui sono stati spiati i giornalisti Francesco Cancellato e Ciro Pellegrino. Il governo non ha ancora spiegato chi abbia autorizzato quell’attività di spionaggio".

"Report è stato definito da esponenti della maggioranza — persino dalla Presidente del Consiglio e dal Presidente del Senato — “spazzatura giornalistica”, “l’Hamas della tv”. E come se non bastasse, Fratelli d’Italia ha querelato Report: mai, nella storia della Repubblica, un partito di governo aveva querelato una trasmissione d’inchiesta. La vera solidarietà non si misura con le frasi di circostanza, ma con i fatti. Il governo ritiri le querele temerarie, recepisca subito la direttiva anti-slapp e approvi il Media Freedom Act, che serve a liberare l’informazione pubblica dal controllo politico".

