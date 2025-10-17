

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “Ferma condanna per il vile atto intimidatorio ai danni del giornalista Sigfrido Ranucci. A lui e alla sua famiglia vanno solidarietà e vicinanza, anche da parte del gruppo di Forza Italia alla Camera, che io rappresento. Confido che le autorità competenti facciano al più presto piena luce sull’accaduto e che i responsabili siano assicurati alla giustizia”. Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

