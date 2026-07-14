

Roma, 14 lug. (Adnkronos) - Si è avvalsa della facoltà di non rispondere Marika De Filippis, la donna arrestata lo scorso 30 giugno insieme ad altre tre persone con l’accusa di aver organizzato e compiuto l’attentato dinamitardo fuori dall’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci avvenuto nell’ottobre 2025. L’interrogatorio si è svolto in videoconferenza da Avella, nell’Avellinese, dove la donna si trova ai domiciliari. A lei e agli altri tre, detenuti nel carcere di Rebibbia, la procura contesta le accuse, a vario titolo, di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l’aggravante del metodo mafioso.

Domani sono previsti gli interrogatori di garanzia per gli altri tre, Antonio Passariello, Saverio Mutone e Pellegrino D’Avino. Quest’ultimo, secondo gli inquirenti, avrebbe tenuto i contatti con Gomes Clesio Tavares, il ‘factotum’ di Valter Lavitola, con il ruolo di intermediario nell’organizzazione dell’attentato. Tutti e tre, a quanto si apprende, dovrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere.

