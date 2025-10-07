

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Il rispetto reciproco è la base di ogni confronto civile, soprattutto nel mondo dell’informazione e del servizio pubblico. Si può discutere, si può dissentire, ma non si può mai trascendere nel disprezzo e nella denigrazione personale". Così il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.

"Solidarietà piena a Bruno Vespa, professionista stimato che da decenni contribuisce con equilibrio e competenza al dibattito pubblico. Gli insulti di cui è stato vittima sono un gesto vile e inaccettabile, un atto che offende la dignità e i principi di libertà e rispetto, valori fondamentali della nostra democrazia", conclude.

