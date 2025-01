Roma, 25 gen (Adnkronos) - "Nuovo attacco all’autonomia di conduttori e direttori in RAI. Circolare dell’Ad vorrebbe commissariare l’autonomia di certe trasmissioni e dell’informazione. Non può passare. Il giornalismo d’inchiesta - Report ma non solo - va difeso. Rai è servizio pubblico, non manganello". Così su X il senatore del Pd Walter Verini.