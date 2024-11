Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "Non mi sono mai piaciute le liste di proscrizione e uno dei capisaldi della democrazia sta nel rispetto della libera stampa. Per questo, esprimo la mia solidarietà a Sara Mariani e Alessandro Sansoni, giornalisti della trasmissione Agorà di Rai3. La politica dovrebbe smetterla di interferire nei programmi di approfondimento politico e consentire agli autori di lavorare in pace nel tentativo di garantire un’informazione corretta ed equilibrata”. Così Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera.