

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - “È ormai evidente come una parte della destra abbia scelto la strada della mistificazione per distorcere i fatti e delegittimare chi osa esprimere opinioni diverse. L’ultimo caso legato alla Flotilla e alle polemiche seguite alle parole di Mario Sechi ne è l’ennesima prova: si preferisce costruire attacchi personali e mediatici piuttosto che affrontare il merito delle questioni. Addirittura si chiedono le dimissioni della senatrice Barbara Floridia, presidente della commissione di Vigilanza Rai, rea di aver esecrato le parole di Sechi contro la Flotilla. Siamo di fronte a una narrazione manipolata, utile solo a colpire chi non si allinea e a rafforzare un sistema mediatico sempre più piegato al potere”. Lo affermano in una nota i parlamentari dem componenti della commissione di Vigilanza Rai.

“Chi denuncia la propaganda - conclude la nota - diventa il bersaglio, mentre chi alimenta l’odio viene difeso. È un capovolgimento inaccettabile dei valori democratici. Serve rispetto per la verità e per il diritto dei cittadini a essere informati in modo libero e trasparente. Non arretreremo di un passo nel difendere questi principi”.

