

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Piena solidarietà a Bruno Vespa e ferma condanna per le scritte ingiuriose nei suoi confronti apparse nella sede Rai di via Teulada a Roma". Così in una nota il sottosegretario di Stato, responsabile Editoria della Lega, Alessandro Morelli.

"Pensare che all’interno dell’azienda di servizio pubblico ci sia un clima tanto incandescente rimanda alla massima che ‘la Rai è lo specchio del Paese’. Purtroppo a sinistra sono stati abituati ad ammansire il cavallo rampante di viale Mazzini e il fatto che balordi se la prendano con un singolo giornalista, dimostra che tornare ad un sano equilibrio è missione ancora lontanissima dall’essere raggiunta", conclude.

