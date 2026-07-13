

Roma, 13 lug. (Adnkronos) - L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, domani, 14 luglio, sarà al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, ospite di 'AdnTalks', il format in diretta sul sito internet e sul canale youtube dell'Adnkronos. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. La diretta avrà inizio alle 11.

