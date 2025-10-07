Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Attacchi, insulti e persino scritte ingiuriose apparse questa mattina in via Teulada non fermeranno il lavoro e l’impegno di un grande professionista Rai come Bruno Vespa, a cui va tutta la mia solidarietà". Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.
Rai: Gelmini (Nm), 'attacchi non fermeranno impegno Vespa'
7 ottobre, 2025 • 11:54
Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "Attacchi, insulti e persino scritte ingiuriose apparse questa mattina in via Teulada non fermeranno il lavoro e l’impegno di un grande professionista Rai come Bruno Vespa, a cui va tutta la mia solidarietà". Lo scrive su X Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.