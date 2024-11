Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Cento anni fa nasceva il maestro Alberto Manzi. Diede un contributo straordinario all'alfabetizzazione usando la televisione come mezzo di insegnamento. Lo ricordiamo per la sua capacità spontanea di comunicazione e per il contributo che ha dato alla formazione culturale del Paese. Grazie maestro!" Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.