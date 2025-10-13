

Roma, 13 ott (Adnkronos) - "Le dichiarazioni degli esponenti del Movimento Cinquestelle in Vigilanza Rai confermano che sul conflitto a Gaza per loro Hamas, organizzazione terrorista, rappresenta una fonte di informazione primaria ed esclusiva. Non si spiega altrimenti l’intemerata contro Incoronata Boccia, che nelle sue dichiarazioni ha confermato quello che tutti sanno e cioè che riguardo le vittime a Gaza non esistono fonti ufficiali, e non a caso sono in corso indagini per accertare numeri e responsabilità". Lo dichiarano i componenti di Fratelli d’Italia della Commissione Vigilanza Rai.

"Le cifre di qui parla la sinistra rappresentano numeri che, acriticamente, vengono presi dalle dichiarazioni del cosiddetto Ministero della Sanità di Hamas. E qui non possiamo non far notare che è alquanto bizzarro pensare che un’organizzazione terrorista, che utilizza i civili come scudi umani, abbia un Ministero le cui analisi possano avere un minimo di affidabilità e di veridicità -proseguono-. Non bisogna, quindi, schiacciarsi acriticamente su quanto viene offerto da Hamas, ma attendere le indagini degli organismi internazionali e quindi per questo più affidabili".

"La verità è che i Cinquestelle, che tra le fascinazioni per Maduro e l’attenzione per quanto diffonde Hamas, vogliono imporre la censura alla stampa libera e pluralista e normalizzando i giornalisti appiattendoli alle loro verità. Se ne facciamo una ragione la Rai è finalmente libera, non condizionabile dai loro amici con posizioni autoritarie ed estremiste come Hamas e come tale continuerà a diffondere notizie e non propaganda”, concludono gli esponenti di FdI.



