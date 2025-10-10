

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Alla maggioranza non frega nulla dei nostri principi costituzionali e del principio di legalità, hanno paralizzato la commissione di Vigilanza da un anno. Avendo loro i numeri di maggioranza non la fanno riunire, quindi oggi noi abbiamo una Rai completamente occupata dalle forze di maggioranza, ormai teleMeloni e la funzione di vigilanza e controllo è paralizzata". Lo dice Giuseppe Conte nella manifestazione di chiusura della campagna elettorale in Toscana.

