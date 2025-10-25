

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Giorgia Meloni "é abilissima a parlare e raccontare ma veramente sono argomenti che non sono degni di un presidente del Consiglio che parla in Parlamento. Il Movimento 5 stelle è nato come un movimento fuori dal sistema, ha dovuto sgomitare per affermarsi, è stato rappresentato da Beppe Grillo che ha avuto delle intuizioni pazzesche ed è riuscito a costruire iperboli, veramente a cercare di trovare spazio in un sistema mediatico completamente chiuso rispetto a questa forza percepita come antisistema, completamente opprimente. Quindi è chiaro che ci sono stati degli scontri e degli eventi anche voluti, pompati in qualche modo, per costruire questo percorso e questo passaggio. Ma siccome stiamo parlando della preistoria, si può presentare un presidente del Consiglio e usare questo argomento senza rispondere oggi della situazione attuale?". Così' il presidente del Movimento 5 Stelle, ospite di 'Accordi e disaccordi' su Nove, commentando l'intervento dei giorni scorsi della premier in Parlamento, che a proposito di libertà di stampa aveva ricordato le affermazioni contro i giornalisti di Beppe Grillo.

"Perché - ha aggiunto l'ex premier- il presidente del Consiglio non spiega perché le forze di maggioranza non fanno riunire la commissione di Vigilanza Rai? Ci può spiegare perché non vuole fare una riforma della Rai" che "ci impone il Regolamento europeo? Questa Rai oggi è fuorilegge. Di questo deve rispondere un presidente del Consiglio, non fare queste battute che fanno divertire le persone a casa, qualcuno applaude, ma i problemi non si risolvono".

