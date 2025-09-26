

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Se pensano di andare alle politiche con questo assetto nel sistema radiotelevisivo, avendo tutto sotto controllo, non hanno capito. Alzeremo i toni e sarà uno scontro". Lo dice Giuseppe Conte agli International Sardegna Awards, intervistato dal direttore de La Nuova Sardegna, Luciano Tancredi. "Non possiamo accettare tutto questo. Lasciamo le autocrazie ai loro amici. Ci stanno portando verso gesti eclatanti. Dovremo alzare ancora di più la soglia di reazione".

