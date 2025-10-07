

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Le scritte minatorie sono un segno di inciviltà intrinseca. Solidarietà a Bruno Vespa: le offese e gli insulti non sono mai un’opinione, ma un chiaro segnale di degrado e mancanza di rispetto”. Così su X Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti del partito.

