

Roma, 29 set.-(Adnkronos) - "Maurizio Gasparri ha pienamente ragione. Lo scorso 25 settembre ero ospite a Restart, su Rai 3, e sono stato diretto testimone delle affermazioni assurde della giornalista Lucia Goracci. Arrivare a negare i crimini efferati compiuti da Hamas, come quello di bruciare i bambini israeliani, per di più citando presunte fonti non meglio identificate, è inaccettabile. La Rai ha il dovere di informare i cittadini in modo serio e responsabile. Negare i fatti, minimizzare quanto accaduto il 7 ottobre del 2023, offendere la verità e le vittime di quell'attentato, non è giornalismo, né informazione. E' partigianeria. E come tale non può trovare spazio nel servizio pubblico". Così il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo.

"Anziché attaccare il presidente Gasparri per aver sollevato un problema reale e difeso la verità, i componenti della Vigilanza Rai dovrebbero interrogarsi su come evitare che l'ideolgia si sovrapponga all'informazione, negando ai cittadini il diritto di essere informati correttamente", conclude.

