Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Colpire un giornalista con minacce e insulti è un attacco alla libertà di informazione che la Rai, come Servizio Pubblico, è chiamata a garantire. A Vespa va la mia solidarietà. Le , non con la violenza, neppure quella verbale”. Così Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva e vicepresidente della commissione di vigilanza Rai.
Rai: Boschi, 'solidarietà a Vespa, idee si combattono con idee non con violenza'
7 ottobre, 2025 • 15:13
