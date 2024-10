Roma, 30 ott (Adnkronos) - "La maggioranza non puo’ paralizzare l’attività della commissione di vigilanza per nascondere la propria incapacità politica". Lo dice la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi, vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai.

"Mentre in Rai si consumano lotte interne, si dibatte di trasmissioni flop pagate dai contribuenti, e soprattutto mentre i giornalisti precari ancora attendono una stabilizzazione, la Commissione è bloccata. Di fronte a questa maggioranza che ha a cuore solo potere e poltrone è necessario essere responsabili e pensare al futuro dell’azienda, dei suoi lavoratori e dei soldi dei cittadini che pagano il canone", spiega Boschi.

"Si superi lo stallo e si affrontino i problemi convocando immediatamente in Vigilanza Rai il direttore generale, l’ad e i sindacati. E soprattutto la maggioranza metta fine una volta per tutte a questo teatrino: hanno o meno i numeri per il necessario via libera alla presidente Agnes? Se non hanno i numeri ne predano atto anziché continuare a mettere la testa sotto la sabbia, bloccando di fatto l’attività della vigilanza”, conclude.