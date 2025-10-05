

Roma, 5 ott. (Adnkronos) - 'La mia solidarietà, e quella di Alleanza Verdi e Sinistra, alla presidente della Commissione di Vigilanza Rai, sottoposta in queste ore a un attacco di tipo squadrista, coordinato da parte di parlamentari della destra". Così Angelo Bonelli parlamentare AVS e membro della commissione di vigilanza Rai.

"La presidente Floridia è colpevole' solo di aver ricordato che auspicare l’affondamento della Flotilla – come affermato vergognosamente da Sechi in TV – dimostra perché i giornali non vendono più copie e perché questa informazione è ormai di regime. Io penso che la presidente Floridia sia stata persino troppo cortese nei confronti di Sechi, il quale, dimenticando le sue campagne di odio contro i parlamentari dell’opposizione, ha chiamato all’attacco i deputati e senatori della destra per chiedere addirittura le dimissioni o la sostituzione della presidente".

"L’odio che Sechi alimenta con il suo giornale e con i suoi titoli non conta nulla. Una legittima critica a un’affermazione vergognosa, invece, diventa il pretesto per un assalto contro la presidente Floridia, alla quale rinnovo la mia piena solidarietà".

