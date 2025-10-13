

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Le parole di Incoronata Boccia, direttrice dell’Ufficio stampa della Rai, sono di una gravità inaudita. Sostenere che ‘non ci sono prove che Israele abbia mitragliato civili a Gaza’ significa negare l’evidenza dei fatti, smentire le Nazioni Unite, le immagini verificate da numerosi media di tutto il mondo. Le prove ci sono, e sono davanti agli occhi di tutti: più di 65 mila palestinesi uccisi, di cui 20 mila bambini, uomini e donne uccisi dalle mitragliatrici israeliane mentre erano in fila per l’acqua e il pane, in una delle più drammatiche pagine della storia recente". Così Angelo Bonelli, deputato AVS e membro della Commissione di Vigilanza Rai.

“Rispetto a esternazioni così gravi e inascoltabili , fatte da chi dovrebbe rappresentare il servizio pubblico, è doveroso interrogarsi su cosa intenda fare la Rai. Non si può permettere che chi riveste un ruolo così importante all’interno del servizio pubblico neghi crimini contro l’umanità le cui immagini sono negli archivi Rai. Chiedo al CdA e all’amministratore delegato di intervenire con urgenza. È in gioco la credibilità del servizio pubblico, che dovrebbe essere al servizio dei cittadini e della verità, non piegarsi a logiche di disinformazione".

"A Gaza sono stati uccisi oltre 250 giornalisti, dove è stato impedito l’accesso alla stampa internazionale, dove nonostante tutto esistono documentazioni inconfutabili sui bombardamenti degli ospedali, sulle stragi di civili, e sulle condizioni disumane della popolazione, affermazioni come quelle di Incoronata Boccia sono gravi quanto ciniche.La Rai ha il dovere morale e istituzionale di dissociarsi e fare chiarezza".

