Roma, 25 gen (Adnkronos) - "La Rai dovrebbe essere grata al lavoro che Report sta facendo non solo in termini di ascolti ma anche perché a partire dall’ultima inchiesta sulla società Visibilia della ministra Santanchè ha consentito di fare luce su un aspetto importante poi ripreso da tutti i media nazionali e all’attenzione dell’opinione pubblica". Lo dicono Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, a proposito della questione posta dall'Usigrai.

"Riteniamo questa decisione un atto contro la libertà d’informazione e l’autonomia dei giornalisti . Chiediamo all’AD Rossi di chiarire rapidamente e di venire in commissione di vigilanza, organismo parlamentare che è paralizzato per volontà della destra", aggiungono.