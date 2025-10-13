

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "La direttrice dell’ufficio stampa della Rai Incoronata Boccia è senza ritegno. Negare le responsabilità dell’esercito israeliano nel genocidio dei palestinesi non solo è grave, ma è una bugia bella e buona. Ricordo alla Boccia che a Gaza i giornalisti internazionali non hanno potuto documentare quello che stava succedendo perché Israele non lo ha permesso, e che sono morti sul campo oltre 210 giornalisti in quasi 23 mesi di operazioni militari. La destra, i giornalisti di destra, sono ossessionati da Hamas. La Boccia dovrebbe ricordarsi che è una giornalista del servizio pubblico radiotelevisivo e non la portavoce della Meloni". Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, componente della commissione di Vigilanza Rai.

