

(Adnkronos) - Giuseppe Musella, fermato nella notte, ha confessato di aver ucciso sua sorella Jlenia con una coltellata alla schiena al culmine di una lite.

L'omicidio della 22enne è avvenuto martedì pomeriggio in un appartamento del rione Conocal, nella zona est di Napoli. Dopo alcune ore in fuga, il 28enne si è consegnato alla Polizia. Sulle sue tracce c'erano gli agenti della Squadra mobile di Napoli.

Al momentogli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente della violenta lite. Il pm di turno alla Procura di Napoli, Ciro Capasso, aveva emesso un decreto di fermo d'urgenza per omicidio volontario, che ora dovrà passare al vaglio del gip per la convalida. Jlenia è morta subito dopo il ricovero all'ospedale Villa Betania. La sua salma resta a disposizione per l'autopsia.

