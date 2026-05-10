

Roma, 8 mag. (Adnkronos Salute) - Anche la squadra Atac, principale azienda di trasporto di Roma e mobility partner della manifestazione, è fra i numerosi partecipanti dell’evento ‘Race for The Cure’, arrivata alla ventisettesima edizione: la manifestazione per la lotta ai tumori del seno è organizzata da Komen Italia. Il gruppo Atac Roma - informa una nota - è presente con oltre 100 persone fra dipendenti di diverse famiglie professionali, pensionati e alcuni familiari.

Per l’organizzazione della propria partecipazione, l’azienda - che ha offerto all’associazione la promozione dell’evento nei suoi spazi di comunicazione - si è avvalsa dell’importante collaborazione del Dopolavoro Atac-Cotral, che ha promosso l’adesione all’iniziativa di solidarietà al fine di dare simbolicamente una testimonianza coesa e collettiva di quanto sia importante, a tutti i livelli, credere nel valore della prevenzione e della ricerca contro i tumori del seno anche attraverso lo sport, sia a livello competitivo che non competitivo.

La squadra Atac Roma,si è radunata prima delle 9 di stamani davanti alla fermata metro B di Circo Massimo - adiacente alla Fao - per la corsa di solidarietà. I corridori riconoscibili dai colori sui loro cappelli e sui palloncini che replicano quelli della livrea degli autobus. Atac, in qualità di principale gestore della rete di trasporto cittadina, si occupa anche del servizio sulle linee interessate dai percorsi delle gare competitive. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito atac.roma.it, nella sezione “Tempo reale”.

