

Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - Chiedere al cardiologo come ridurre il rischio di un nuovo evento cardiovascolare. È questo il messaggio della campagna 'Da Quore a Cuore', la campagna di sensibilizzazione promossa da Novartis e realizzata con il patrocinio dell’Associazione italiana scompensati cardiaci e della Fondazione italiana per il cuore Ets, che fa tappa, fino all’8 dicembre, in Lombardia presso l’Asst Grande ospedale metropolitano Niguarda, dove sarà possibile visitare l’opera realizzata dall’artista Chiara Morra, in collaborazione con Muba (Museo dei bambini di Milano) una delle 4 installazioni della mostra diffusa ospitata in altrettante cardiologie italiane.

Le malattie del sistema circolatorio sono tra le principali cause di morte. In Lombardia, nel 2023 - informa una nota - hanno causato 29.931 decessi, pari a circa il 29% delle 103.562 morti complessivamente registrate nella regione. Le malattie ischemiche del cuore rappresentano circa l’8% di tutti i decessi regionali, mentre le malattie cerebrovascolari, tra cui l’ictus, incidono per circa il 7%. Dati che richiamano l’attenzione non soltanto sulla prevenzione, ma anche sulla necessità di continuare a gestire il rischio nel tempo dopo un infarto o un ictus. Superare la fase acuta, infatti, non significa necessariamente avere superato il rischio. Continuare a effettuare i controlli programmati, seguire le terapie prescritte e monitorare con lo specialista i principali fattori di rischio sono passaggi fondamentali del percorso di cura.

L’opera installata al Niguarda nasce dai laboratori realizzati con bambini e famiglie presso Muba. Attraverso disegni, parole e immagini, i più piccoli hanno risposto alla domanda 'Perché il cuore è importante?' e hanno raccontato che cosa rappresenta per loro il cuore: affetto, energia, vita, ma anche qualcosa di cui avere cura. Da queste riflessioni prende forma il passaggio simbolico dal 'quore con la q', un cuore che chiede di essere ascoltato, al 'cuore con la c', seguito e protetto attraverso scelte consapevoli. Si tratta di un linguaggio semplice e immediato per ricordare agli adulti che, dopo un evento cardiovascolare, prendersi cura del proprio cuore significa anche continuare il percorso indicato dallo specialista. "Vedere l’opera esposta negli spazi della Cardiologia è motivo di grande soddisfazione - commenta Morra - Nei laboratori, le bambine e i bambini hanno raccontato il cuore attraverso l’affettività, l’immaginazione e l’esperienza del corpo. Da loro arriva agli adulti un messaggio semplice: il cuore è prezioso e richiede attenzione. Spero che l’opera possa aiutare chi vive con un rischio cardiovascolare elevato a riportare la cura del cuore al centro della propria quotidianità".



Dopo la dimissione ospedaliera può essere facile considerare l’infarto o l’ictus come eventi ormai superati. La gestione del rischio cardiovascolare, invece, continua nel tempo e richiede la partecipazione attiva del paziente. Effettuare i controlli programmati - continua la nota - assumere le terapie secondo le indicazioni ricevute e monitorare con il medico i principali parametri clinici sono elementi essenziali della prevenzione cardiovascolare secondaria. Tra questi rientra il colesterolo Ldl, uno dei principali fattori di rischio cardiovascolare modificabili. Il confronto periodico con il cardiologo consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi raccomandati e, se necessario, di rivalutare il percorso terapeutico più appropriato per il singolo paziente.

"Superare un evento cardiovascolare come un infarto o un ictus è un risultato importante, ma il percorso di protezione cardiovascolare continua nel tempo", spiega Fabrizio Oliva, professore e direttore della Struttura complessa Cardiologia 1 - emodinamica dell’ospedale Niguarda, Milano. "Per ridurre il rischio di nuovi eventi è fondamentale aderire alle terapie, eseguire i controlli periodici e mantenere sotto controllo fattori di rischio come il colesterolo Ldl. Un confronto regolare con il proprio specialista aiuta a verificare che ogni misura necessaria sia stata adottata. Per questo, iniziative di sensibilizzazione e di informazione sono importanti per contribuire a mantenere alta la soglia di attenzione sulla riduzione del rischio di un nuovo evento cardiovascolare dopo un evento acuto".

L’iniziativa si inserisce nella più ampia visione della farmaceutica in ambito cardiovascolare, orientata a coniugare innovazione terapeutica, informazione e maggiore consapevolezza nella gestione del rischio nel lungo periodo. "In ambito cardiovascolare, innovazione e informazione devono procedere insieme - afferma Chiara Gnocchi, Communication & Advocacy Head di Novartis Italia - Con 'Da Quore a Cuore' vogliamo trasformare un messaggio nato dalla spontaneità dei bambini in un invito concreto per gli adulti: dopo un infarto o un ictus, è importante continuare a prendersi cura del cuore e verificare con il cardiologo come ridurre il rischio di un nuovo evento cardiovascolare. Portare questo messaggio a Milano significa avvicinarlo ai pazienti, alle famiglie e alla comunità nel luogo in cui il percorso di cura prosegue ogni giorno".

