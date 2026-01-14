

Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato nel pomeriggio la mostra fotografica per i 50 anni de 'La Repubblica', allestita presso l'ex Mattatoio e aperta al pubblico da domani fino al prossimo 15 marzo. Ad accompagnare il Capo dello Stato nella visita ai vari padiglioni il direttore del quotidiano, Mario Orfeo, presente anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

A Mattarella sono stati mostrati, tra l'altro, un catalogo che riassume la storia del giornale e le prime pagine confezionate in occasione delle sue due elezioni al Quirinale. "Imprevedibili entrambe", ha commentato il Presidente della Repubblica.



