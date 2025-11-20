

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il direttore dell'Istituto per la storia del Risorgimento, Alessandro Campi, con il vicedirettore del Museo centrale del Risorgimento, Marco Pizzo e il Consiglio direttivo e di consulenza scientifica dell'Istituto.

