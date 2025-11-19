Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Primo ministro della Repubblica di Croazia, Andrej Plenković. Era presente all'incontro il sottosegretario degli Affari esteri e della cooperazione Internazionale, Maria Tripodi.
Quirinale: Mattarella riceve Primo ministro Croazia
19 novembre, 2025 • 17:23
