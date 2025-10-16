Roma, 16 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Repubblica Orientale dell’Uruguay, Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez, intrattenendolo a colazione. Era presente il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Maria Tripodi.
Quirinale: Mattarella riceve presidente Uruguay
16 ottobre, 2025 • 14:23
