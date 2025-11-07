Roma, 7 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Palestina, Mahmoud Abbas. Era presente all'incontro il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Giorgio Silli.
Quirinale: Mattarella riceve presidente Palestina Mahmoud Abbas
7 novembre, 2025 • 13:43
